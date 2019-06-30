شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مستثمري جنوب سيناء: رفع حظر السفر عن طابا يفتح الباب للاستثمار السياحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال تامر مكرم، رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، إن قرار رفع حظر السفر من جانب دولة بحجم ألمانيا يؤكد بشكل عملي أمان المقصد السياحي المصري، ويرفع حجم الطلب على السياحة الوافدة إلى جنوب سيناء بشكل عام وطابا بشكل خاص.

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وأضاف في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعلاقات المتميزة في ظل حالة الاستقرار السياسي والأمني، إلى جانب المجهود الذي بذلته د. رانيا المشاط، وزيرة السياحة، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء خلال المعارض الدولية كان له بالغ الأثر في القرار، متوقعها ارتفاع معدل الطلب من الجانب الألماني على طابا في كل المنتجات السياحية بشكل عام، سياحة الغوص بشكل خاص.

كما تابع «مكرم» ان القرار، يعني تشجيع السائح الأوربي للتوجيه نحو طابا وانتعاش حركة الاستثمار السياحي، بعد زيادة حجم الطلب عليها، وتحولها إلى مكان جاذب للاستثمار العربي خاصة من خلابة إضافة مشروعات ترفية جديدة لطابا.

كما توقع ان يرتفع متوسط أنفاق السائح المراقب، نظرا لان السائح الألماني يمثل شريحة ذات متوسط أنفاق جيد، وهو ما يصب في صالح الاقتصاد القومي.