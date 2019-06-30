شكرا لقرائتكم خبر عن بطراز معمارى فريد.. «الداخلية» تفتتح المقر الجديد للإدارة العامة للجوازات والهجرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية عن افتتاح المقر الجديد للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالعباسية، وبدء استقبال المواطنين والأجانب لتلقى الخدمات، اعتبارا من غد الإثنين، وذلك استمرارا لجهود الوزارة فى مجال الإرتقاء بمستوى الأداء وتطوير الخدمات الأمنية الجماهيرية.

ويتكون المقر الجديد الذي يعد طرازا معماريا فريدا، من سبعة طوابق تضم الإدارات النوعية للإدارة العامة للجوازات ، حتى يستوعب منظومة عمل متكاملة تهدف فى المقام الأول إلى تقديم خدمات تليق بالمصريين والأجانب القادمين للبلاد.

المقر الجديد للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ..

كما تم استحداث منظومة الترقيم الآلي والاستدعاء الرقمى لكافة الخدمات المقدمة، مع استراتيجية متكاملة للتيسير على الجمهور "وضعتها وزارة الداخلية " ، حيث تم تزويد المقر الجديد بأماكن لإنهاء إجراءات ذوى الإحتياجات الخاصة وكبار السن.

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كما تم استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فى استخراج جوازات السفر المصرية وتجديدها، كما تم إنشاء مركز نظم المعلومات والذى يعد من أكبر المراكز المتخصصة فى هذا المجال بالشرق الأوسط، حيث يستوعب كافة أشكال وأنواع البيانات وإمكانية التعامل معها، فضلاً عن استكمال منظومة التأشيرة الإلكترونية والتى بدأ تنفيذها للأجانب القادمين للبلاد من 46 دولة.

المقر الجديد للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ..

كما تقدم الإدارة العامة للجوازات أيضا خدمات أخرى عديدة من بينها منح الجنسية المصرية وإثباتها وكل ما يتعلق بها.

كما تم استحداث كارت إقامة ذكى وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية للترخيص للأجانب فى الإقامة بالبلاد، يُمكنهم من التعامل مع المصالح الحكومية وغير الحكومية بسهولة ويسر وذلك سعيا لتطوير وتحديث كافة الخدمات والارتقاء بمنظومة أداء الخدمة.

المقر الجديد للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ..

وتمضي وزارة الداخلية قدما نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم خدمة تليق بالمصريين والأجانب القادمين للبلاد.