شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ وإجراءات أمنية مشددة بموانئ البحر الأحمر بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، الأحد، رفع درجة الاستعداد القصوى بالموانئ التابعة بالسويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء، بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو، إذ تم تكثيف التواجد الأمني للعاملين بالهيئة، بالتنسيق مع إدارة شرطة الميناء وجهات الاختصاص التأميني والتواصل معهم، فيما يخص التفتيش والتدقيق لكل المنافذ بالموانئ ومتابعة كل من يرتاد الميناء.
كما تم التنبيه على ضرورة المرور على جميع الأرصفة والساحات بالميناء والإبلاغ عند الاشتباه في أي جسم غريب لشرطة الميناء ومركز العمليات بالهيئة الذي يقوم بمتابعة الحالة الأمنية على مدار اليوم، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالموانئ.
على جانب آخر، تم تكثيف عدد العاملين بجميع منشآت الهيئة على مدار اليوم، عن طريق عمل نوبتجيات للتحقق من الشخصيات المترددة على منشآت الهيئة، وإحكام السيطرة ومتابعة تحركاتهم داخل المنشآت، وتفتيش الحقائب والطرود بصحبة المترددين (عاملين – زائرين).
وأكد اللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على ضرورة التأكد من سلامة وصلاحية جميع معدات الأمن والسلامة والصحة المهنية وتوفير جميع اللوحات الإرشادية والتحذيرية في أماكنها المختصة، ومراجعة سلامة وصلاحية المصادر البديلة للطاقة في حالة انقطاع التيار الكهربائي.
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