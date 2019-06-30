شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال فيلم «الممر» في برنامج «الحكاية» مع عمرو أديب على «MBC مصر» الليلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في حلقة خاصة من برنامج «الحكاية.. مع عمرو أديب»، الذي تعرضه شبكة «MBC مصر»، الليلة، في تمام العاشرة مساءً، يحتفل البرنامج بالنجاح الكبير الذي حققه فيلم «الممر» على المستوى الفني والجماهيري، حيث يستضيف البرنامج الفنانين أحمد رزق، وإياد نصار، ومحمد جمعة، وأحمد فلوكس، ومحمد الشرنوبي، ومحمود إبراهيم، وأمير صلاح، والشاعر أمير طعيمة، والمنتج هشام عبدالخالق.
يُعرض برنامج «الحكاية.. مع عمرو أديب» على «MBC مصر» من الجمعة إلى الإثنين، الساعة 10:00 مساءً، وتعرض هذه الحلقة من البرنامج اليوم.
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