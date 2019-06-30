الأزهر يهنئ السيسي والمصريين بذكرى «30 يونيو»: العمل والعلم سبيل ارتقاء الأمم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو. ودعا الأزهر الشريف المصريين إلى بذل الكثير من الجهد والعمل، لتحقيق الآمال المنشودة لرفعة الوطن، مبينًا أن العمل والعلم سبيل ارتقاء الأمم، سائلًا المولى -عز وجل- أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها ومؤسساتها من كل مكروه وسوء.

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