شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. بدء مبادرة «السيسي» بجنوب سيناء لدعم صحة المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدا غدا بجنوب سيناء مبادرة الرئيس السيسي لدعم صحة المرأة تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، حيث سوف يبدأ الفحص الطبي الشامل لسيدات وفتيات جنوب سيناء من سن 18 سنة للكشف المبكر عن أورام الثدي بالإضافة للكشف عن «الضغط- السكر- السمنة- أمراض القلب- هشاشة العظام».

وأعلن الدكتور خالد أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة، أن جميع الوحدات الصحية جاهزة للمبادرة والتي سوف تستمر من 1 يوليو وحتى 30 أغسطس بالوحدات الصحية الآتية:

الوحدة الصحية بأبوصويرة- المركز الطبي وحدة راس مسلة براس سدر.

- المركز الطبي بأبوزنيمة.

- وحدة حى السلام بالعريشية بمدينة أبورديس.

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- مركز رعاية الأمومة والطفولة.

- المركز الطبي بتوشكى بمدينة طور سيناء.

- المركز الطبي بالرويسات شرم الشيخ.

- وحدة العصلة بمدينة دهب.

- وحدة الاسباعية بسانت كاترين.

- المركز الطبي بنويبع.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن الكشف الطبي الذي سوف يوقع على السيدات من خلال أطقم طبية مدربة من العناصر النسائية من الطبيبات والممرضات والرائدات الريفيات.