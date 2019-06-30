شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 8 أشخاص بينهم 6 أطفال في انفجار أسطوانتي فريون وغاز بوتوجاز بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصيب 8 أشخاص، اليوم الأحد، في حريقين بالخانكة وشبين القناطر، إثر انفجار أسطوانة تكييف وغاز بوتاجاز، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات المختصة، وتولت النيابة التحقيق.
وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، إخطارًا من اللواء هشام سليم، مدير المباحث، يفيد بإصابة 8 أشخاص في انفجارين لأسطوانتين تكييف وغاز بوتاجاز.
وانتقل العميدان يحيى راضي، رئيس مباحث المديرية، وعبدالله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، وتبين أن الواقعة الأولى تلقى المقدم حازم سعد، رئيس مباحث مركز الخانكة، بلاغًا بوقوع انفجار في تكييف بشقته، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام فني تكييفات بتركيب جهاز في إحدى الشقق، انفجرت أسطوانة الفريون، ما أدى إلى إصابة الفني، وصاحب الشقة، وتم نقلهما إلى مستشفى الخانكة العام.
وتلقى المقدم محمد عبدالله السايح، رئيس مباحث مركز شبين القناطر، بلاغًا بانفجار أسطوانة غاز بوتاجاز، بأحد المنازل وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران، وأسفر الحريق عن إصابة 6 أطفال بحروق طفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفى شبين القناطر، وتلقوا الإسعافات الأولية، وصرح لهم بالخروج عقب ذلك وتولت النيابة التحقيق.
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