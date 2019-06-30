شكرا لقرائتكم خبر عن 11 معلومة عن مبادرة وزارة الصحة «الست المصرية هي صحة مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أيام قليلة تفصل وزارة الصحة عن البدء في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لدعم صحة المرأة، وفي التفاصيل عن المباردة:

- رفعت الحملة شعار«الست المصرية هي صحة_مصر» والذي أعلنته وزارة الصحة عبر منصاتها المتعددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

- الحملة تستهدف الكشف عن 28 مليون سيدة على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية .

- على رأس محاور الحملة الكشف المبكر عن الأورام «سرطان الثدي»، بالإضافة إلى الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر والضغط والسمنة)، وأمراض القلب وهشاشة العظام.

- تم وضع خطة تنسيقية بين المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة بمختلف المحافظات.

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- التنفيذ على ثلاثة مراحل كما حدث خلال حملة 100 مليون صحة للكشف على فيرس سي.

- عملت الوزارة على إعداد برامج تدريبية للأطقم الطبية من العاملين في المبادرة بالمحافطات الـ٩ للمرحلة الأولى بالتنسيق مع مستشفى معهد ناصر، ومستشفي قصر العيني.

- إعداد حملات توعوية بجميع وسائل الإعلام بالإضافة إلى حملات على مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» وإعلانات الطرق، للإعلان عن الخدمات الصحية التي تقدمها المبادرة.

- سيتم الإعلان عن تصميم تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة لسرعة وسهولة التواصل مع المرضى.

- من خلال التطبيق سيتم إعداد ملف خاص بالتاريخ المرضي وإرسال نصائح توعوية.



- تستهدف المرحلة الأولى من المبادرة 8 ملايين سيدة فوق سن 35 عامًا، وسيكون للسيدات فحص دوري كل عام.

- تم ربط البرنامج في جميع المنشآت التي تقدم خدمات فحص أورام السيدات، سواءً بوزارة الصحة أو الجامعات أو جهات المجتمع المدني مثل مستشفى بهية وشفاء الأورمان، في شبكة معلومات واحدة؛ لضمان تقديم أفضل خدمة علاجية.