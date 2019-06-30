شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: جلسة أداء قسم مهني وتسليم بطاقات العضوية الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، اليوم الأحد، عن عقد جلسة لأداء القسم المهني وتسليم بطاقات العضوية الجديدة للزملاء الذين تم قبول عضوياتهم بالنقابة وذلك يوم الخميس القادم بمقر النقابة بجاردن سيتي.

وقال سعدة إن الجلسة سيعقبها حوار مفتوح مع الزملاء الإعلاميين للرد على استفسارات الأعضاء وإطلاعهم على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من خلال تشكيل بعض لجان النقابة وتتضمن لجنتي (التثقيف والتدريب) و(تقييم أداء الإعلام الرياضي) واللتين ضمتا كوكبة من كبار الإعلاميين، كما تم تشكيل لجنة الخدمات الاجتماعية التي جهزت لمجموعة من الأنشطة سيتم الإعلان عنها قريبًا منها رحلات حج وعمرة ومصايف.

كما سيتم خلال جلسة الحوار استعراض الخطة المستقبلية لإتمام العملية التأسيسية للنقابة بخطواتها التي نص عليها قانون تأسيس النقابة.