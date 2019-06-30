شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط: انتهاء الاستعدادات لتنفيذ مبادرة الرئيس «دعم صحة المرأة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط عن انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية 100 مليون صحة ودعم صحة المرأة المصرية والكشف عن سرطان الثدي والأمراض غير السارية بمحافظة أسيوط والتى تستهدف السيدات من عمر 18 عاما ً فاكثر والتي تنطلق غدا الاثنين الأول من يوليو بـ 154 وحدة صحية بإجمالى 154 فرقة طبية تتكون من 616 طبيب ومشرف وذلك في إطار اهتمام الدولة بصحة المواطنين وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم.

وأشار محافظ أسيوط إلى ان الميادرة الرئاسية لدعم صحة المراة يجرى تنفيذها في 154 وحدة صحية بأسيوط بواقع فرقة بكل وحدة مكونة من 4 افراد (طبيبة وممرضة للعمل مدخل بيانات وممرضة لقياسات الضغط والوزن والطول والسكر وممرضة تنظيم اسرة أو رائدة للتثقيف الصحي ) ليصبح اجمالي الفرق العاملة 616 فرقة وفترة العمل من 9 صباحاً وحتى 3 عصراً في ايام العمل الرسمية فقط بدون العطلات لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية الجديدة تستهدف الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدى والتقييم والعلاج من خلال مراكز الأورام والمستشفيات المنتشرة بالمحافظة فضلا عن الكشف المبكر عن مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم وكذا الاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب وفى حالة اكتشاف أي مرض لدى السيدة سيتم الإحالة وتلقى التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات المحافظة.

وأشار الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إلى انه تم الانتهاء من تدريب مدخلي البيانات على مستوى المحافظة على البرنامج الخاص بالمبادرة الرئاسية بمعرفة مركز معلومات المديرية وذلك من خلال الاستعلام بالرقم القومي للسيدة لتحديدها كمستهدفة بالمبادرة واستكمال باقي الإجراءات الازمة لها من توعيه اوفحص أو احالة لأقرب مكان للتقييم بالإضافة إلى انه تم شرح دور مدخل البيانات خلال المبادرة والتعرف على المعوقات والعمل على حلها وذلك تحت إشراف الدكتور أسامة حجازي مدير عام الرعاية الأساسية والطب الوقائي ومنسق المبادرة بالمحافظة والدكتورة نهى عبدالله عبدالنبي مدير إدارة الرعاية الأساسية لافتا إلى عمل توعية للسيدات عن كيفية الفحص الذاتى لاكتشاف المرض مبكراً وفى حالة اكتشاف حالات إصابة بالمرض فسيتم إجراء القياسات وعمل الفحص الإكلينيكى والتقييم والعلاج من خلال مراكز الأورام بنطاق المحافظة مثل معهد جنوب مصر للاورام التابع لجامعة أسيوط.