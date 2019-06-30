شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الحملات بمدينة العاشر من رمضان لإزالة التعديات والمخالفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمشرف على جهاز تنمية خليج السويس، أن جهاز المدينة مستمرٌ بإزالة جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة، والتي تسيء إلى المظهر الجمالي، حيث تم شن حملة لإزالة التعديات في نطاق المجاورة 49 بالحي السادس للمدينة.

الحملات مستمرة بمدينة العاشر من رمضان لإزالة التعديات والمخالفات

كما وجه رئيس الجهاز باستمرار الحملات في جميع الأحياء والمجاورات يوميا للارتقاء بمستوى مدينة العاشر من رمضان، تماشيا مع حرص الدولة للقضاء على جميع مظاهر العشوائيات، واستمراراً لحملات إزالة المخالفات والتعديات، التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلةً في أجهزتها المختلفة.