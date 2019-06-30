شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف المجانى على 1259 شخصا فى الواحات البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هناء سرور، مدير مديرية الصحة بالجيزة، أن المديرية نظمت قافلة طبية مجانية شاملة الكشف والعلاج لجميع التخصصات، بقرية القصر التابعة لإدارة الواحات البحرية، فى إطار تلبية حاجة أهالى المناطق النائية داخل محافظة الجيزة من تكثيف الخدمات الطبية المقدمة.

وأضافت مدير مديرية صحة الجيزة، أن القافلة استفاد منها 1259 حالة، بالتنسيق مع إدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة، مشيرة إلى أن القافلة استمرت يومان وقدمت الكشف والعلاج بالمجان.

وأوضحت ‌أن القافلة قدمت الكشف الطبى فى تخصص الباطنة 149، والنساء والتوليد 56، والأطفال 140، والمسالك بولية 52، والعظام 165، والجراحة 40، وأنف وأذن 107، والرمد 191، والجلدية 125، وتنظيم الأسره 30، والأسنان 85، بإجمالى 1259 حالة.‌

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من جانبها أكدت الدكتورة فايزة سليمان منسق القوافل الطبية ومدير إدارة الرعاية الأساسية، علي اهتمامها الشديد بتكثيف عدد القوافل الطبية بالقري البعيدة عن المنشآت الصحية.

وفى السياق تفقدت الدكتورة فايزة سليمان مدير إدارة الرعاية الأساسية مستشفى الواحات المركزى لمتابعة خطة سير الأعمال والتأكد من تواجد الطاقم الطبي بالمستشفى.