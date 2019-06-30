شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة: ذكرى ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقه ونقطة تحول فى تاريخنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وإلى شعب مصر العظيم ونساء مصر العظيمات بمناسبة حلول الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، الثورة التى انتصرت فيها إرادة شعب وحماها الجيش والشرطة.

وأشارت رئيسة المجلس القومى للمرأة، إلى أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقه ونقطة تحول فى تاريخ مصر الحديث فهى الثورة التى خرج فيها شعب مصر إلى جميع الشوارع والميادين منتفضاً ليعلن أمام العالم أجمع بكل قوة رفضه لاستمرار الظلم واصراره نبذ قوى الظلام والتطرف والإرهاب التى كانت تسعى للهدم وليس للبناء، وتخطط لتدمير الوطن وتفتيته لتحقيق مصالحهم الشخصية، إلا أن الشعب المصرى الفطن تصدى بكل عزم وقوه لهذه المخططات الهدامة.

كما أشادت مرسى بالدور الذى قامت به المرأة المصرية خلال ثورة 30 يونيو، قائلة " المرأة المصرية كانت بمثابة الجندى البطل الذى خرج إلى الميدان ملبياً لنداء وطنه، وكانت فى مقدمة صفوف الثوار، وكانت معهم يدا بيد فلم تخف أو تترد أو تتراجع ولم تتنازل عن القيام بدورها تجاه وطنها وشعبها حبا وانتماءا له واخلاصا لتراب هذا الوطن الغالى"، مؤكدة أن المرأة المصرية التى عرفت على مدار التاريخ بأنها إمراة قوية وصبورة ومضحية وعاشقة لوطنها لن تقبل أى محاولات لطمس هويتها، والتقليل من شأنها ومكانتها فى المجتمع المصرى.