شكرا لقرائتكم خبر عن لمزراعى القطن... ظاهرة الهياج المبكر فى المحصول وعلاجها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، أسباب ظاهرة الهياج المبكر فى زراعات القطن والإجراءات المتبعة لعلاجها، وهى كالآتى:-

- زيادة الكثافة النباتية فى الأراضى الخصبة و الشديدة الخصوبة.

- زيادة معدل التسميد النيتروجينى عن حاجة النباتات.

- زيادة كمية مياه الرى مع ارتفاع درجة الحرارة .

- التأخير فى عملية الخف مما يؤدى إلى استطالة طول السلامية .

- تصويم القطن فى مرحلة النمو الخضرى (تأخير رية المحاياة ) .

Advertisements

علاج ظاهرة الهياج :-

الرش بمادة البيكس مرتين بعد الخف، والثانية بعد التزهير بمعدل 30 جم / فدان هذا يؤدى إلى زيادة العقد و نضج للوز نتيجة السيطرة على النمو الخضرى الزائد.

التطويش فى حالة الهياج الخضرى بإزالة القمة النامية للساق الرئيسى والأفرع الخضرية على عمر فيسيولوجى 14-15 فرع ثمرى للزراعة المبكرة، 10-12 للزراعة المتاخرة.

استخدام محلول رش مكون من 5 كجم سوبر فوسفات الكالسيوم الأحادى + 5 كجم سلفات بوتاسيوم / فدان والرش عند بداية التزهير و يكرر الرش مرة ثانية بعد أسبوعين حسب درجة غزارة النباتات وقوة نموها و يوقف الرش بعد ذلك.