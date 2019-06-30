شكرا لقرائتكم خبر عن قبل افتتاحه غدا.. 10 معلومات عن مقر الجوازات الجديد بالعباسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُفتتح غدًا الاثنين المقر الجديد للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالعباسية، حيث يتم بدء استقبال المواطنين والأجانب لتلقى الخدمات.
ويقدم ”الخليج 365” للقراء 10 معلومات عن مقر مصلحة الجوازات الجديد:
1 ـ تصميم المقر على طراز معمارى فريد.
2 ـ مساحة المقر 40 ألف متر مربع.
3 ـ يتكون المبنى من 7 طوابق تضم الإدارات النوعية للإدارة العامة للجوازات.
4 ـ استحداث منظومة الترقيم الآلى والاستدعاء الرقمى لكافة الخدمات المقدمة.
5 ـ تزويد المقر الجديد بأماكن لإنهاء إجراءات ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
6 ـ استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فى استخراج جوازات السفر المصرية وتجديدها.
7 ـ إنشاء مركز نظم المعلومات والذى يعد من أكبر المراكز المتخصصة فى هذا المجال بالشرق الأوسط.
8 ـ استيعاب كافة أشكال وأنواع البيانات وإمكانية التعامل معها.
9 ـ استكمال منظومة التأشيرة الإلكترونية والتى بدأ تنفيذها للأجانب القادمين للبلاد من 46 دولة، خدمات عديدة تقدمها الإدارة العامة للجوازات، من بينها منح الجنسية المصرية وإثباتها وكل ما يتعلق بها.
10 ـ استحداث كارت إقامة ذكى وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية للترخيص للأجانب فى الإقامة بالبلاد، يُمكنهم من التعامل مع المصالح الحكومية وغير الحكومية بسهولة ويسر.
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