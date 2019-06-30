شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طفلين فى انهيار جدار أثناء لهوهما بقرية كيمان المطاعنة فى الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مدير أمن الأقصر، إخطاراً بمصرع طفلين إثر إنهيار جدار عليهما خلال اللهو أمام منزلهما ببقرية كيمان المطاعنة بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر. تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى إسنا المركزي، لحين فحصهما وتسليمهما لذويهما للدفن، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. Advertisements البداية كانت بتلقي اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مركز شرطة إسنا يفيد بإنهيار جدار في عزبة البرج بقرية كيمان المطاعنة، مما أسفر عن مصرع طفلين خلال اللهو أمام المنزل، وتم نقل جثمانى الطفلين لمشرحة مستشفى إسنا المركزى، تم تحرير عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

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