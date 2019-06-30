شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يواصل استقبال مشجعى المنتخبات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل مطار القاهرة الدولى، استقبال المشجعين الأفارقة، القادمين إلى القاهرة لمؤازرة منتخبات بلادهم فى مباريات البطولة الأفريقية، التى تستضيفها مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو القادم.

ووصل منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، عدد من من المشجعين الأفارقة، على متن رحلات الشركة الوطنية مصرللطيران الناقل الرسمى للبطولة الأفريقية، وقام فريق من العلاقات العامة بسرعة إنهاء إجراءات وصولهم عبر مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة.

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وتقدم وزارة الطيران، كافة التسهيلات اللازمة لاستقبال البعثات الأفريقية والوفود المشاركة والمشجعين للبطولة، من خلال تخصيص كاونترات مجهزة وفرق عمل مدربة من العلاقات العامة والتنسيق التام مع كافة الجهات العاملة فى المطار لإنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر .

ويشهد مطار القاهرة، توافد المنتخبات المشاركة في البطولة الأفريقية، من خلال صالة الطيران الخاص، فيما يستمر وصول المشجعين الأفارقة من خلال مبنى الركاب 3 بالمطار.