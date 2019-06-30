شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخصين وإصابة 7 فى انقلاب سيارة أجرة بطريق القصير - قفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى شخصين مصرعهما، وأصيب 7 آخرين، فى انقلاب سيارة أجرة "بيجو" بطريق القصير قفط، تم نقل المصابين لمستشفيات القصير المركزى وقنا الجامعى، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كان ورد بلاغ للدكتور بدوى سعيد مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، يفيد انقلاب سيارة أجرة " بيجو " بطريق القصير قفط، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف المتمركزة على الطريق .

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تبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 7 أخرين، تم نقلهم لمستسفيات القصير المركزى وقنا الجامعى، كما تبين هناك حالات حرجة تم نقلها لمستشفى قنا الجامعى.