شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على حدائق القاهرة بالتزامن مع فتحها مجانا فى ذكرى 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حدائق القاهرة إقبالا من الزوار، بالتزامن مع فتح الحدائق العامة والمتميزة والمتخصصة بالمجان أمام الجمهور احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو.

كما شهد الأتوبيس النهرى إقبالا كبيرا من المواطنين، حيث تم تخفيض تذكرة الركوب لنصف الثمن تنفيذا لقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، احتفالا بذكرى الثورة.

Advertisements

وشهدت حديقة الحيوان بالجيزة إقبالا من المواطنين، للاحتفال بذكرى الثورة مع العائلة داخل الحديقة.

وكان محافظ القاهرة أصدر قرار بفتح جميع حدائق العاصمة بالمجان وتخفيض تذكرة الأتوبيس النهرى 50% احتفالا پذكرى 30 يونيو.