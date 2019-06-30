الارشيف / أخبار مصر

إقبال على حدائق القاهرة بالتزامن مع فتحها مجانا فى ذكرى 30 يونيو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على حدائق القاهرة بالتزامن مع فتحها مجانا فى ذكرى 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حدائق القاهرة إقبالا من الزوار، بالتزامن مع فتح الحدائق العامة والمتميزة والمتخصصة بالمجان أمام الجمهور احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو. 

 

 

كما شهد الأتوبيس النهرى إقبالا كبيرا من المواطنين، حيث تم تخفيض تذكرة الركوب لنصف الثمن تنفيذا لقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، احتفالا بذكرى الثورة. 

 

 

Advertisements

وشهدت حديقة الحيوان بالجيزة إقبالا من المواطنين، للاحتفال بذكرى الثورة مع العائلة داخل الحديقة. 

 

 

وكان محافظ القاهرة أصدر قرار بفتح جميع حدائق العاصمة بالمجان وتخفيض تذكرة الأتوبيس النهرى 50% احتفالا پذكرى 30 يونيو. 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إقبال على حدائق القاهرة بالتزامن مع فتحها مجانا فى ذكرى 30 يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا