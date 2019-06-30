محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
قطاع الأمن العام، نجح في الكشف عن غموض العثور على جثة عامل في كفر الدوار وضبط مرتكبي الواقعة.
تبلغ لقسم شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة، بالعثور على جثة عامل مقيم بدائرة المركز - له معلومات جنائية - بها جروح طعنية متفرقة.
جهود فريق البحث الجنائي توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل سبق اتهامه في 16 قضية، وزوجته، وعاطل - له معلومات جنائية - وجميعهم مقيمين بدائرة القسم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول والثانية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثالث لوجود خلافات مالية سابقة بين الثالث والمجني عليه فاتفق معهما على التخلص منه، وفي سبيل ذلك تم استدراجه من قبل المتهمة الثانية، وتوجهوا لمكان العثور مستقلين "توك توك" قيادة سائق، 30، وعقب حضور المجني عليه تعدى عليه المتهم الهارب بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التي أودت بحياته واستولوا على هاتفه المحمول.
أمكن ضبط سائق التوك توك، وبمواجهته اعترف بعلمه اعتزامهم ارتكاب الواقعة، وأرشد عن الهاتف، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العام: زوجان وعاطل وراء مقتل عامل بالبحيرة..: "قتلناه بسبب الخلافات المالية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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