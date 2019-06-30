ضبط عاطل طعن تباع طالبه بدفع الأجرة بمدينة بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، عاطل طعن تباع، طالبه بدفع الأجرة بمدينة بدر.

تلقى قسم شرطة بدر، إشارة من مستشفى بدر تفيد بوصول "مصطفي.ح"، تباع مصاب بجرح في البطن، وبإجراء التحريات اللازمة تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وعاطل أثناء استقلاله السيارة، وبمعاتبة المجني عليه له بسبب رفضه دفع الأجرة، قام بالتشاجر معه وطعنه بسلاح أبيض "مطواة" في بطنه ولاذا بالفرار.

بإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر من القبض على المتهم وبحوزته آداة الجريمة، وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.