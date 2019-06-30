ضبط أجنبيين لتزويرهما بطاقة إقامة لإحدى الدول الأجنبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شخصين يحملان جنسية إحدى الدول العربية لقيامهما بتزوير بطاقة إقامة لإحدى الدول الأجنبية بمساعدة أحد الأشخاص بالخارج.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني اعتزام أحد الأشخاص (طبيب أسنان "يحمل جنسية إحدى الدول العربية " - مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية)، بالسفر إلى إحدى الدول الأجنبية بموجب بطاقة إقامة منسوبة لتلك الدول (مزورة) عبر ميناء القاهرة الجوي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه وبحوزته "جواز سفر، بطاقة إقامة منسوب صدورها لإحدى الدول الأجنبية "مزورة" مبالغ مالية قدرها "1280 جنيه مصري، 340 دولار أمريكي، هاتف محمول، جهاز لاب توب).

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بفحص الهاتف وجهاز اللاب توب تبين أنهما محملين بصور بطاقة الإقامة المُشار إليها، وكذا صورة من المظروف المرسل به تلك البطاقة خاص بإحدى شركة الشحن، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وأنه تحصل على الإقامة المزورة من أحد الأشخاص (سائق “يحمل جنسية ذات الدولة المشار إليها - مقيم دائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، مقابل مبلغ 5 آلاف دولار أمريكي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (مبلغ مالي- هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع أحد الأشخاص مقيم بإحدى الدول الأجنبية - صاحب شركة استثمار بالخارج ، من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) حيث تم التواصل معه من خلال تطبيق "الواتس آب" الخاص به ، واتفق معه على تدبير بطاقة إقامة بإحدى الدول الأجنبية باسم الأول مقابل مبلغ (5 آلاف دولار أمريكي) تم إرسالها عبر أحد أصدقائه بالخارج لتوصيلها له ،وعقب تسلم المبلغ منه قام بإرسال البطاقة إلى الأول عن طريق إحدى شركات البريد السريع ، بفحص الهاتف المضبوط تبين وجود العديد من المكالمات على تطبيق الواتس آب بينه وبين شخص آخر مقيم بإحدى الدول الأجنبية ، وكذا صورة بطاقة الإقامة المضبوطة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.