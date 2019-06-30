ضبط عامل لاتهامه بالنصب على طالب في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على مبلغ مالي من طالب بالمنيا بزعم توفير عقد للعمل بإحدى الدول العربية.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد بلاغًا من (طالب-مقيم كفر المنصورة بدائرة قسم شرطة المنيا)، يتهم أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم زراعة-مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا) بالنصب والاحتيال عليه، والاستيلاء منه على مبلغ قدره 62 ألف جنيه، بزعم توفير عقد عمل له بإحدى الدول العربية، ولم يفي بذلك ورفض رد المبلغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه وتعهد برد المبلغ المالي المستولى عليه للشاكي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.