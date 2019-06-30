الداخلية: كشف غموض مقتل موظف بالمعاش داخل مزرعة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالشرقية، في كشف غموض مقتل موظف بالمعاش داخل مزرعة بالشرقية وسرقة محتويات المزرعة وضبط مرتكبي الواقعة.

تلقى مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية من مالك مصنع كرتون بمقتل "والد زوجته 74 سنة بالمعاش - مُقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق" داخل الاستراحة الخاصة بمزرعة زوجته الكائنة بدائرة المركز، وعثر على جثته مُكبل اليدين والقدمين ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، وسرقة ( 11 رأس أغنام - ثلاجة صغيرة الحجم - 2 أنبوبة بوتاجاز - 2 موتور مياه - جهاز رش مبيدات" من داخل المزرعة.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة (عاطلين وسائقين، جميعهم مُقيمين بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إثنين منهم ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين وقررا باتفاقهم مع أحدهم على سرقة الأغنام ومحتويات المزرعة لسابقة عمله بمزرعة مجاورة لها، وبتاريخ الواقعة توجهوا للمزرعة بسيارة ربع نقل ملك أحدهم ، وقاموا بالدلوف لداخل المزرعة وحال مشاهدتهم للمجنى عليه قاموا بالتعدي عليه بالضرب وسحبه لداخل غرفة النوم بالاستراحة، ووضع المراتب ومحتويات الغرفة أعلاه حتى أودوا بحياته وقاموا بتكبيله واستولوا على المسروقات، وأضافا ببيعهم رؤوس الأغنام لتاجري ماشية (سيئ النية) بدائرة مركز شرطة طامية، تم استهدافهما وضبطهما وقررا بيعهم الأغنام بسوق الماشية بالمركز، وأرشدا عن السيارة المستخدمة والمسروقات ، وجاري تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.