محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق نشب بسيارة ملاكي بمحور صلاح سالم. كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في إحدى السيارات بمحور صلاح سالم، وتم الدفع بسيارة إطفاء، وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران، وتم عملية إخماد الحريق دون وقوع إصابات. جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دون خسائر بشرية.. حريق يلتهم سيارة ملاكي بمحور صلاح سالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.