الأزهر يهني الرئيس والشعب بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قدّم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خالص التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.

ودعا الأزهر الشريف، في بيان له الأحد، المصريين إلى بذل الكثير من الجهد والعمل، لتحقيق الآمال المنشودة لرفعة الوطن، مبينًا أن العمل والعلم سبيل ارتقاء الأمم، سائلًا المولى- عز وجل- أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها ومؤسساتها من كل مكروه وسوء.​