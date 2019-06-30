"الأزهر" تخفّض قيمة اشتراك المصريين في مؤتمر "قادة التعليم بأفريقيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إنَّ عدد المشاركين من خارج مصر في مؤتمر قادة التعليم العالي بأفريقيا، الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية، في الثامن من يوليو المقبل، يشهد تزايدًا ملحوظًا حيث وصل حتى الآن إلى 300 مشارك، معظمهم من رؤساء الجامعات من أكثر من 40 دولة من مختلف القارات.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر في بيان له الأحد، أنَّه تقرر تخفيض قيمة الاشتراك بالمؤتمر للمشاركين من داخل مصر بنسبة ٨٩% من قيمة الاشتراك الفعلي، فضلا عن اشتراك كافة الأبحاث المقبولة للإلقاء في المؤتمر بالمجان، وتخفيض اشتراك ورش العمل إلى 100$ بدلا من 500 $.

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ويعقد مؤتمر قادة التعليم العالي بأفريقيا في الفترة من 8 إلى 11 يوليو المقبل بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات، بعنوان "دور مؤسسات التعليم العالي في تعزيز استراتيجية التعليم العالي بالقارة الأفريقية".

ويستهدف المؤتمر البحث والمناقشة الجماعية للموضوعات ذات الاهتمام المشترك والأولويات اللازمة، لتنمية وتطوير التعليم العالي في الجامعات والمؤسسات التعليمية بأفريقيا.

وتستضيف جامعة الأزهر هذا المؤتمر الذي يعقد لأول مرة في مصر، متزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، ويعد أكبر تجمع لكبار المسؤولين عن مؤسسات التعليم العالي في القارة الأفريقية، ويشارك في المؤتمر 300 شخصية من رؤساء الجامعات وممثلي الهيئات الدولية.​