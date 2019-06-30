بـ430 جنيهًا.. السكة الحديد تسمح بنقل الكلاب والقطط بالقطارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم: أتاحت هيئة السكة الحديد، خدمة نقل الحيوانات الأليفة للركاب بقطارات (النوم والمكيفة والمطورة والمميزة). وتسمح الهيئة بنقل الحيوانات الأليفة (الكلاب – القطط – الماعز – الخرفان) مع الركاب بالعربات، بعد الضوابط اللازمة، ووضعها في غرفة العفش، مقابل دفع مبلغ 420 جنيها، إضافة إلى 10 جنيهات غرامة التحصيل. وفي حال رفض الراكب دفع أجرة الطرد والغرامة داخل القطار يتم تسليمه بمحطة الوصول.​

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