نقيب الإعلاميين: جلسة أداء القسم وتسليم بطاقات العضوية الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أعلن الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، عن عقد جلسة لأداء القسم المهني وتسليم بطاقات العضوية الجديدة للزملاء الذين تم قبول عضوياتهم بالنقابة الخميس القادم ٤ يوليو بمقر النقابة بجاردن سيتي.

وقال سعدة حسب بيان: يعقبها حوار مفتوح مع الزملاء الإعلاميين للرد على استفسارات الأعضاء واطلاعهم على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من خلال تشكيل بعض لجان النقابة وهي: "لجنة التثقيف والتدريب ولجنة تقييم أداء الإعلام الرياضي" واللتين ضمتا كوكبة من كبار الإعلاميين.

وأضاف سعدة: كما تم تشكيل لجنة الخدمات الاجتماعية التي جهزت لمجموعة من الأنشطة سيتم الإعلان عنها قريباً منها رحلات حج وعمرة ومصايف، كما سيتم عرض الخطة المستقبلية لاتمام العملية التأسيسية للنقابة بخطواتها التي نص عليها قانون تأسيس النقابة.​