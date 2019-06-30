أخبار مصر | "ضاحي" يثير مشكلة المهندسين المعماريين (خريجى كليات الفنون الجميلة) العاملين بدولة الكويت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ضاحي" يثير مشكلة المهندسين المعماريين (خريجى كليات الفنون الجميلة) العاملين بدولة الكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، مشكلة المهندسين المعماريين خريجي كليات الفنون الجميلة العاملين بدولة الكويت.

وقدم نقيب مهندسي مصر، المستندات لنقابة المهندسين الكويتية، والتي وعدت بدورها بالعمل على حل الموضوع في أسرع وقت ممكن.

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وجاء ذلك في أثناء مشاركته في اجتماع رؤساء الهيئات لأتحاد المهندسين العرب بدولة تونس الشقيقة.

وفي نهاية الاجتماع قام المهندس هاني ضاحي بالتواصل تليفونيا مع بعض أبنائه المهندسين المصريين المقيمين بالكويت وتم التواصل بينهم وبين مسئولي نقابة المهندسين الكويتية.

وقد تم الاتفاق على عقد لقاء بينهم في الكويت 7 يوليو القادم لوضع حل لهذه المشكلة.