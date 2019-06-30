أخبار مصر | المؤتمر الدولي للهندسة والأمن الغذائي بأفريقيا يكرم نقابة المهندسين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المؤتمر الدولي للهندسة والأمن الغذائي بأفريقيا يكرم نقابة المهندسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت فعاليات المؤتمر الدولي للهندسة والامن الغذائي بأفريقيا، والذي نظمته عمادة المهندسين التونسية والفيدرالية العالمية للمنظمات الهندسية، تكريم خاص لنقابة المهندسين المصرية من عمادة تونس ووزير الفلاحة" التونسي.

كما قامت نقابة مهندسين غانا بتكريم المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين المصريين.

وبدوره قام المهندس هاني ضاحي باهداء درع نقابة المهندسين المصرية لكلا من وزير الفلاحة التونسي، ورئيس عمادة تونس وأمين عام أتحاد المهندسين العرب.