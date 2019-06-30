أخبار مصر | "صناع الخير" تعيد إعمار منازل المصريين بالقرى الفقيرة بمشروع "قرى الأمل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صناع الخير" تعيد إعمار منازل المصريين بالقرى الفقيرة بمشروع "قرى الأمل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية، في البدء بملف تنموي جديد وهو إعادة إعمار القرى الفقيرة بعنوان "قرى الأمل"، وذلك من خلال في تنفيذ أولى مراحل تطوير قرية دار السلام بالفيوم، وتسليم المنازل بعد التطوير للأهالي.

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن المؤسسة نجحت أمس في تسليم المرحلة الأولى من مشروع "قرى الأمل" والذي يتم من خلاله إعادة إعمار القرى الفقيرة، حيث تم تسليم المنازل بعد أن تم تطويرها بالكامل للأهالي، وذلك بحضور أعضاء مجلس الأمناء، والإعلامية أسما قنديل، ووسط فرحة الأهالي بالمنازل الجديدة.

وأضاف زمزم، أن المؤسسة تسلمت قرية دار السلام التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم والمصنفة من أشد القرى فقرا، وتقع في أقصي الجنوب الغربي لمحافظة الفيوم وتحيط بها الجبال من 3جهات وتبعد عن مدينة الفيوم ب 90 كيلومتر، ويبلغ عدد سكانها 2650 نسمة، وبها 300 أسرة، ولا يوجد بها مدارس وأقرب مدرسة أو وحدة صحية تبعد أكثر 6 كيلو متر عن القرية.

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وأكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" هي هدية للشعب المصري، وتعكس رؤية الدولة لدعم المواطنين الغير قادرين، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلى أن مؤسسة صناع الخير بدأت تفعيل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في محافظتى أسوان والبحيرة وتنطلق الأسبوع القادم بمحافظة قنا.

وأشار زمزم، أن التطوير شمل تسقيف المنازل، وتأسيس شبكة الكهرباء الداخلية وتأسيس التشطيبات الكهربائية للمنازل، وتنفيذ أعمال نجارة الأبواب والشبابيك، وتأسيس أعمال النجارة والدهان بحسب احتياجات المواطنين، فضلًا عن عمل محارة للحوائط والأسقف لأغلبية المنازل واستكمال المحارة والبناء لأجزاء المنزل المتهالكة، ودهان المنازل داخليًا وخارجيا، وتم تركيب سيراميك من أفضل الأنواع للمنازل لضمان النشأة في بيئة صحية وآمنة.

يذكر أن مؤسسة صناع الخير للتنمية بدأت خطة تطوير قرية دار السلام بتنفيذ قوافل "عنيك في عنينا" للحد من مسببات العمى داخل القرية، وتتضمن الخطة بجانب إعادة إعمار منازل القرية المتهالكة، وتنظيم قوافل الكشف على العيون تنفيذ عدد من المشروعات التنموية، وتنفيذ مشروع إنتاجي كامل للقرية هو مشروع سجاد يدوي ضمن المشروعات الصغيرة يوفر فرص عمل لأهالي القرية.