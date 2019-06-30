أخبار مصر | الأزهر الشريف يهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر الشريف يهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فضيلة أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.

ودعا الأزهر الشريف المصريين إلى بذل الكثير من الجهد والعمل، لتحقيق الآمال المنشودة لرفعة الوطن، مبينًا أن العمل والعلم سبيل ارتقاء الأمم، سائلًا المولى -عز وجل- أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها ومؤسساتها من كل مكروه وسوء.