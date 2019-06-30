شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الخارجية في ذكرى 30 يونيو: «ما كان لمصر إلا الانطلاق على طريق ⁧الاستقرار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية التهنئة بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، مؤكدا أن قيمة وأثر إنجاز ⁧الشعب المصري⁩ خلال ⁧ثورة 30 يونيو⁩ المجيدة تتعاظم في ذكراها السادسة.

وكتب حافظ -في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» ا ليوم الأحد- «في ذكراها السادسة، تتعاظم قيمة وأثر إنجاز ⁧الشعب المصري⁩ خلال ⁧ثورة 30 يونيو⁩ المجيدة.. فما كان لمصر إلا الانطلاق على طريق ⁧الاستقرار⁩ و⁧التنمية⁩ على الرغم من عظم التحديات».

واختتم المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية تدوينته بـ«تحيا مصر».

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