شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني يهنئ السيسي بالذكرى السادسة لـ30 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة احتفال مصر بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الرئيس الفلسطيني ثمن مواقف مصر الأخوية القومية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وانشغالها الدائم في قضايا الأمة وفي الطليعة منها قضية فلسطين.

وأعرب الرئيس عباس عن ثقته بأن مصر بقيادة الرئيس السيسي الحكيمة والشجاعة ستواصل دورها الرائد في مواجهة التحديات الراهنة؛ دفاعا عن القضيية الفلسطينية العادلة.

يشار إلى أن مصر تحتفل اليوم بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو التي انتصرت فيها إرادة المصريين على قوى الظلام والإرهاب وداعمي الفوضى.

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