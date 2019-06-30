شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الاثنين حار.. والقاهرة 37 درجة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الاثنين، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد.
والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على مناطق متفرقة تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وتكون حالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «25- 37»، إسكندرية «25 – 31»، قنا «28 – 40»، الأقصر «28– 41»، أسوان «30 – 42».
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