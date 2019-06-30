شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة إيطالية: البحر الأحمر ملك صيف 2019 بلا منازل للسياح الإيطاليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت مجلة "تى تى جى" الإيطالية بالإقبال الشديد من السياح الايطاليين على البحر الأحمر، وقالت "البحر الأحمر ملك هذا الصيف بلا منازع"، مسلطة الضوء على الغردقة التى وصفتها بـ "لؤلؤة البحر الأحمر"، مشيرة إلى أن الغردقة جنة استوائية حديثة صغيرة، ويزورها السياح من جميع أنحاء العالم لمدة 12 شهرا فى العام، لأنه فى الغردقة دائما توجد الشمس.

وأشارت المجلة إلى أن مصر والبحر الأحمر ملوك الصيف بلا منازع، وتحتكر مصر الاقبال السياحى للايطاليين هذا العام.

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وقال رئيس أحد الشركات السياحية "اومبراتا جينيلى" "بلا شك مصر والبحر والأحمر هذا العام يعيدان أنفسهم كمنتج رائد، ونصف السياح الإيطاليين يرغبون فى التوجه إلى مصر".

وتطل الغردقة على البحر الأحمر المذهل الذى يعد أكبر جاذبية للسياح، وتعد الشواطئ المهجورة وقاع البحر من المعالم الرئيسية. على عكس العديد من الأماكن الأخرى، ففى الغردقة الشعاب المرجانية تكون قريبة جدا من الساحل ويمكن الوصول إليها فى أقل من نصف ساعة بقارب صغير.