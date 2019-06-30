فيديو معلوماتى.. أهم 7 تواريخ جامعية بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إقرار الخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسى الجديد من قبل المجلس الأعلى للجامعات، يرصد "الخليج 365"، ملامح هذه الخريطة، وأهم المواعيد الخاصة بها فى السطور التالية: 1ـ بدء الدراسة بالفصل الدراسى الأول فى 21 من سبتمبر 2019. 2ـ تستمر فعاليات الفصل الدراسى الأول لمدة 15 أسبوعا. 3ـ تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول من 4 يناير 2020 حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020. Advertisements 4ـ تبدأ إجازة نصف العام الدراسى يوم السبت الموافق 25 يناير 2020 حتى الخميس 6 فبراير 2020. 5ـ تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 8 فبراير 2020. 6ـ تستمر فعاليات الفصل الدراسى الثانى لمدة 15 أسبوعا. 7ـ تجرى الامتحانات خلال شهرى مايو ويونيو وفقاً لطبيعة الدراسة بالكليات المختلفة.

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