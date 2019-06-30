شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الزراعية: تسجيل 9 أصناف جديد للقمح والأرز والذرة والفول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير مركز البحوث الزراعية، عن تسجيل 9 أصناف جديدة من الأرز والقمح والذرة والفول، ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة استهلاك المياه خلال عام، موضحًا أنه تم تسجيل صنفين جديدين من الأرز هما سخا 108 وسخا سوبر 300 وكذا هجينين جديدين من الأرز عالية الإنتاجية "هجين مصرى 3 وهجين بسمتى مصر 1 ".

وأوضح التقرير أنه تم أيضا تسجيل الهجين الفردى الأبيض من الذرة الشامية جيزة 180عالى الإنتاجية بمتوسط 35 أردب للفدان، وتغطية المساحة المنزرعة بالذرة بنسبة 100 % من الهجن عالية الإنتاجية والمقاومة للإجهادات الحيوية وغير الحيوية وتوفير التقاوى المطلوبة واستنباط هجن جديدة للأغراض الخاصة.

وقال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، خلال عرضة التقرير السنوى على وزارة الزراعة، أنه جارى تسجيل ثلاثة أصناف قمح جديدة مبشرة تمتاز بتحمل الحرارة العالية وقلة المدخلات الزراعية" سخا 95، مصر 3، بنى سويف7"، ذات قدرة إنتاجية تصل إلى 30 أردبفدان، مضيفا: الى تسجيل صنفين جديدين من الفول البلدى وهما نوبارية 4 و 5 ذات إحتياجات مائية أقل.

وأضاف تقرير البحوث الزراعية، أنه تم أيضا كذلك تم تسجيل 4 أصناف جديدة من الشعير منها جيزه 133، جيزه 134 من الشعير المغطى وجيزه 135، جيزه 136 من الشعير العارى وجارى الانتهاء من إجراءات تسجيل صنفين جديدين هم جيزه 137، جيزه 138 من الشعير المغطى.