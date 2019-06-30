شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 8 رحلات دولية بالمطار لأعمال الصيانة وظروف التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، تأخر إقلاع 8 رحلات جوية دولية تابعة لشركات خاصة، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، أن المطار شهد تأخر إقلاع الرحلات رقم 308 و 386 والمتجهتان الي جده، ورحلة رقم 314 والمتجهة إلى الرياض، ورحلة رقم 587 والمتجهة الي ميونخ.

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وأضافت المصادر أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات رقم 814 والمتجهة الي تونس، ورحلة رقم 9621 المتجهة الي الشارقة، ورحلة رقم 510 المتجهة الي الكويت، ورحلة رقم 309 المتجهة الي بيروت، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.