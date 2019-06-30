شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر: آلة البطش الصهيونية ما هى إلا نتاج صمت العالم على جرائم الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ندد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، بالإجراءات القمعية التى ترتكبها قوات الاحتلال الصهيونية، مؤكدًا أن آلة البطش التى يستخدمها الكيان الغاصب فى القتل والاعتقال وسلب الحقوق ومصادرة الممتلكات، ما هى إلا نتاج صمت العالم على جرائم الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.

وكرر المرصد، فى بيان له اليوم، دعواته إلى المجتمع الدولى والمنظمات الحقوقية للتدخل السريع، والعمل على وقف انتهاكات الاحتلال الصارخة التى تتسارع وتيرتها يومًا بعد آخر، معربًا عن تضامنه مع أهالى قرية "العيسوية" ويشدُّ على أيديهم بالثبات.

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وأصيب 90 فلسطينيًّا فى قرية "العيسوية" الواقعة شرق مدينة "القدس" المحتلة؛ وذلك جرّاء الاشتباكات التى اندلعت، مساء الخميس الماضي، وبلغت ذروتها فجر أمس السبت، بين قوات الاحتلال وسكا​​ن البلدة الذين انتفضوا على إثر مقتل أحد سكان الحي، الاثنين الماضى، على أيدى عصابات الشرطة الصهيونية.

وكانت قوات الاحتلال قد فرضت قيودًا أمنية على مداخل ومخارج القرية خلال الأسبوعين الماضيين، وأطلقت وابلًا من الأعيرة النارية على الأهالي، كما شنت حملة اعتقالات طالت 19 فلسطينيًّا.