شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: وصول نسبة الرطوبة 80% وراء الشعور بارتفاع حرارة الجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار حالة الجو خلال ال 48 ساعة المقبلة مع استمرار احساس المواطنين بحرارة الجو.

وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أنه رغم أن درجات الحرارة حول المعدل الطبيعى لها، إلا أن الرطوبة تزيد احساس المواطنين بالحر، لافتا إلى أن نسب الرطوبة تصل ل 90% بالسواحل و80% بالقاهرة.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء ستكون لطيفة وقت إقامة مباراة المنتخب مع أوغندا ببطولة الأمم الإفريقية، مناشدا المواطنين المتوجهين للاستاد بارتداء غطاء الرأس، والإكثار من شرب المياه الغازية والعصائر، وعدم التعرض المباشر للشمس.