شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عباس يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة احتفال مصر بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الرئيس الفلسطينى ثمن مواقف مصر الأخوية القومية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطينى، وانشغالها الدائم فى قضايا الأمة وفى الطليعة منها قضية فلسطين. Advertisements وأعرب الرئيس عباس، عن ثقته بأن مصر بقيادة الرئيس السيسى الحكيمة والشجاعة ستواصل دورها الرائد فى مواجهة التحديات الراهنة، دفاعا عن القضية الفلسطينية العادلة. يشار إلى أن مصر تحتفل اليوم بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو التى انتصرت فيها إرادة المصريين على قوى الظلام والإرهاب وداعمى الفوضى.

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