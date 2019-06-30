شكرا لقرائتكم خبر عن "حقيقة الإخوان".. وثائقى أمريكى يفضح إرهاب الجماعة على لسان قادتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزاح المخرج الأمريكى أمى هورويتز، الستار عن فيلم وثائقى قصير يفضح فيه قادة جماعة الإخوان بكلماتهم، مع استمرار مهمتهم التى بدأت فى عشرينيات القرن الماضى لإنشاء دولة خلافة عالمية فى العالم كله.

وقال موقع تاون هول الأمريكى، إن فيلم هوروتيز، نقل عن قادة الجماعة وخبراء أن هدفهم هو إسقاط كامل للولايات المتحدة الأمريكية.

وقد سافر هوريتز إلى القاهرة وبيروت واسطنبول وأماكن أخرى للالتقاء بقادة الجماعة، وتكوين فهم أفضل عن خططهم وأهدافهم.

ويقول المخرج الأمريكى، إن الإخوان قد حاولوا بقوة توسيع نفوذهم فى العالم، من خلال إرسال عدد غير معروف من الوكلاء إلى الدول حول العالم، ويعمل هؤلاء الوكلاء، بناء على مذكرة رئيسية كتبها القيادى الإخوانى محمد أكرم الندوى.

Advertisements

وتواصل هورويتز مع النبدى عبر الهاتف والبريد الإلكترونى والرسائل النصية أكثر من 50 مرة خلال الأشهر الإثنى عشر الماضية، وتكشف مذكرته، بحسب ما يقول هوروتينز وخبراء آخرون فى الجماعة المتطرفة، أهداف الإخوان واستراتيجية فى الغرب والوليات المتحدة.

وتحدث المخرج مع نضال محمد صقر، الذى تم وضعه من قبل الإخوان داخل الولايات المتحدة منذ سنوات، وقد تم تجنيده من قبل عبد الله عزام مرشد أسامة بن لادن والذى ساعد فى تأسيس القاعدة، وقام بتجنيده فى خلية عسكرية نفذت عمليات ضد إسرائيل، وقد عرف نضال أسامة بن لادن بشكل شخصى.

ويعيش نضال حاليا فى ولاية كاليفورنيا، وكان قد هرب إلى الولايات المتحدة، بعد أن حكمت عليه محكمة مصرية بالإعدام لقيامه بقتل ضابط شرطة.

وشرح صقر فى الوثائقى كيف يعمل الإخوان مباشرة مع اليسار كحلفاء، وكيف أنهم يعملون بموجب إرشادات عامة بموجب إيديولوجية محددة فى جميع أنحاء العالم.