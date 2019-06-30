صور.. طلاسم على رأس قرموط وجماجم ماعز فى حملة تطهير مقابر قرية بالقناطر

وأوضح "عزازى"، أن الحملة عثرت على كفن على حجر طوب، وشمع عليه صليب، وعظام رأس قرموط سمك، وعظم لوحة الكتف، ونبات شكله غريب ملفوف بشكل معين، وجريد نخل بالزعف مربوط بقماش معين، وثلاث جماجم بشرية، وجمجمة ماعز، وأوراق عليها طلاسم غير مفهومة.

وأعلن شباب القرية، استكمال المبادرة من خلال عدة مراحل، حتى يتم تطهير المقابر بالقرية من تلك الأعمال، والقضاء عليها وحلها، حفاظا على أصحابها.