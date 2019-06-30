- 1/15
- 2/15
- 3/15
- 4/15
- 5/15
- 6/15
- 7/15
- 8/15
- 9/15
- 10/15
- 11/15
- 12/15
- 13/15
- 14/15
- 15/15
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. طلاسم على رأس قرموط وجماجم ماعز فى حملة تطهير مقابر قرية بالقناطر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن أهالى قرية قرنفيل التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، مبادرة لتطهير المقابر من أعمال السحر والشعوذة، حيث نفذ رجال وشباب القرية المرحلة الأولى من الحملة.
وفى هذا السياق، أكد شريف عزازى أحد أبناء القرية، أنهم وجدوا ما يحزن القلب من أعمال سحر سفلية بالموت والتفرقة، وعدم الإنجاب وعدم الزواج.
وأوضح "عزازى"، أن الحملة عثرت على كفن على حجر طوب، وشمع عليه صليب، وعظام رأس قرموط سمك، وعظم لوحة الكتف، ونبات شكله غريب ملفوف بشكل معين، وجريد نخل بالزعف مربوط بقماش معين، وثلاث جماجم بشرية، وجمجمة ماعز، وأوراق عليها طلاسم غير مفهومة.
وأعلن شباب القرية، استكمال المبادرة من خلال عدة مراحل، حتى يتم تطهير المقابر بالقرية من تلك الأعمال، والقضاء عليها وحلها، حفاظا على أصحابها.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. طلاسم على رأس قرموط وجماجم ماعز فى حملة تطهير مقابر قرية بالقناطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.