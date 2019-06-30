شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: نيل المطالب لا يأتى بالتمنى وإنما بالعمل والتضحية والصبر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الشعب المصرى تحمل الإجراءات الاقتصادية بشجاعة وصمود وكبرياء، بما يليق بشعب عظيم يدرك تمام الإدراك أن نيل المطالب لا يأتى بالتمنى، وإنما بالعمل والتضحية والصبر.

وأضاف الرئيس السيسي فى كلمته بمناسبة الذكرى السادسة لثورة الثلاثين من يونيو:"إننا فى العيد السادس من ثورة الثلاثين من يونيو نجدد العهد، بأن نحفظ ونصون مصر.. لا نبخل بجهد أو عطاء مضحين بكل غالٍ ونفيس لنبنى وطن يستحق أبناؤنا وأحفادُنا، واضعين مصلحة الوطن قبل أى اعتبار، متمسكين بتحقيق أحلامنا، متسلحين بالعزم والإرادة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية للنهوض بمصر على جميع المستويات، وتحقيق نقلة نوعية تكون شاهدًا على إسهام هذا الجيل، ودوره التاريخى فى مسيرة هذا الوطن نحو الاستقرار والتقدم والاحترام.

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واختتم الرئيس كلمته بتوجيه تحية الكلمة للشعب المصرى قائلا: "تحية تقدير واحترام للشعب المصرى العظيم قاهر المحن والشدائد وصانع الأمل والمستقبل كل عام وأنتم بخير ومصر فى آمان واستقرار وتقدم دومًا بإذن الله وأخيرا تحيا مصر..تحيا مصر ..تحيا مصر".