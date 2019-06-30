شكرا لقرائتكم خبر عن طقس مباراة مصر وأوغندا.. اعرف توقعات ونصائح الأرصاد للمشجعين × 15 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الاستقرار بالأحوال الجوية مع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة تتعرض له البلاد خلال هذه الساعات، تزامنا مع موعد مباراة المنتخب المصرى وأوغندا ببطولة الأمم الإفريقية التى تقام مساء اليوم . وينشر ”الخليج 365” لقرائه توقعات حالة الطقس خلال الساعات الحالية وخلال موعد مباراة المنتخب ونصائح الأرصاد للمتوجهين للاستاد، كما يلى : 1- تشهد البلاد انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية 2- استمرار ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس بالحر 3- يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية 4- الطقس مائل للحراة على الوجه البحرى والقاهرة 5- الطقس حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا 6- الأجواء لطيفة ليلا وقت إقامة المباراة Advertisements 7- درجات الحرارة بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة 8- درجات الحرارة بالإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجة 9- درجات الحرارة بمطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة 10- درجات الحرارة بسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجة وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 28 درجة 11- درجات الحرارة بأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 30 درجة 12- ينصح المتوجهين للاستاد بتوخى الحذر من أشعة الشمس 13- على المتوجهين لمتابعة المباراة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة 14- ينصح بارتداء غطاء الرأس والإكثار من شرب العصائر والمياه الغازية

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