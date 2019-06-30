شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى أمس السبت طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، القسم العلمى، من امتحانات نهاية العام.

ويبدأ التصحيح أول يوليو ومن المتوقع أن تظهر النتيحة فى 15 يوليو المقبل ، حيث تستغرق عملية التصحيح نحو أسبوعين.

وسوف يتم الإعلان عنها من خلال مؤتمر صحفى لوكيل الأزهر، الشيخ صالح عباس، للإعلان عن أوائل الثانوية وموعد فتح باب التظلم وموعد بداية الدور الثانى، وسوف يتم إعلان النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

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يتم التصحيح فى عشرة مراكز على مستوى الجمهورية وتختتم امتحانات الثانوية الأزهرية يوم السبت 29 يونيو الجارى، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى، من بينهم 103067 طالب فى القسم الأدبى، و 51887 طالب فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية.