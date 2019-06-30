السيسى: ولاء المصريين ورفضهم محو هويتهم الوطنية حقائق لا تتغير بفعل الزمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ثورة الثلاثين من يونيو لم تكن إلا صيحة تعبير عن أقوى الثوابت المصرية وأشدها رسوخا، وهو انتماء ملايين المصريين لبلادهم التى احتضنتهم وآباءهم وأجدادهم على مدار السنين.
وأضاف الرئيس السيسي فى كلمة بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو: ولاء المصريين لمصر ورفضهم لأى محاولة لمحو هويتهم الوطنية هى حقائق لا تتغير بفعل الزمن.
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