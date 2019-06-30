شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تعليمات الحماية المدنية لمنع اندلاع الحرائق مع ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر أمنى بالحماية المدنية، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وأضاف المصدر، استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وأشار المصدر، إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

وشدد المصدر، أن السكان تهمل التأكد من سلامة البوتاجازات داخل المنازل وإحكام القفل لمنع التسرب، وأعمال صيانة فرن البوتاجاز لمنع أى تسرب غاز، كما يمنع قيام الأطفال بالعبث بأسطوانات الغاز ويجب إبعادهم عن المطبخ بالكامل مع تدريبهم على عملية الإخلاء فى حال وقوع الطوارئ، وضع أعواد الثقاب فى أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها.

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ولفت المصدر، أخطار تسرب الغاز حدوث انفجارات كبيرة، بسبب تفاعل الغاز مع الهواء المنتشر فيه غاز الأوكسجين الذى يساعد على الاشتعال، وقد يؤدى إلى تلف فى الأرواح والممتلكات، ولكى يتم تجنب جميع المخاطر هناك إرشادات وتعليمات يجب اتباعها للوقاية من مخاطر الغاز، منها التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة وليست قديمة، حتى لا يحدث أى تسرب.

واستطرد المصدر، إلى أن اهمال أصحاب المنشآت الصناعية السبب الرئيسى وراء كثرة الحرائق حيث إن أغلبهم لا يلتزم بتنفيذ اشتراطات الأمان، مؤكدا أن المعمل الجنائى المسئول عن تحديد أسباب الحرائق.

وأضاف أن عدم تنظيم إجراءات تراخيص المحلات والمنشآت والتأكيد على توفير اشتراطات الأمان وراء حدوث العدد الكبير من الحرائق وانتشارها.

وأكد المصدر، أن قواعد التخزين والحماية غير متوفرة، فضلا عن وجود مواد بترولية قابلة للاشتعال داخل المخازن، إضافة إلى أن التوصيلات الكهربائية غير مطابقة للمواصفات الفنية، فضلا عن أن المبانى السكنية تستغل كمخازن للبضائع ما يمثل عبئا كبيرا على رجال الحماية المدنية للتعامل مع الحرائق.